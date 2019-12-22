Ersun Yanal tam 13 yıl sonra Beşiktaş’ı mağlup etti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’de 13 yıl sonra Beşiktaş’ı mağlup etti. Teknik direktörlük kariyerinde en son 2006 yılında Beşiktaş karşısından galip ayrılan Ersun Yanal, Manisaspor ile siyah beyazlı takımı 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise siyah-beyazlı takımla Fenerbahçe karşısına çıktığı ilk maçı kaybetti. Teknik adamlık kariyerinde daha önce 22 kez Fenerbahçe’ye rakip olan Avcı, bu maçlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı. Abdullah Avcı, teknik direktörlük geçmişindeki 11. Fenerbahçe yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe 12 maç sonra…

Fenerbahçe, Kadıköy’deki yenilmezlik serisine devam ederken Süper Lig’de 12 maç aradan sonra üç ezeli rakibinden birini yenmeyi başardı. Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyetine kadar son 12 dev maçta. Sarı-lacivertliler bu süreçte Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı 12 maçtan 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etmişti. Fenerbahçe mağlubiyetlerini Trabzonspor ve Beşiktaş’tan almıştı.

SON DAKİKA | Ersun Yanal basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıktı: `Herkes haddini bilecek` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yaparak, Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe kazandı dedi. Yanal`ın bu sözleri istifa sinyali olarak algılanırken gerçek basın toplantısında ortaya çıktı. Kavga ettiği iddia edilen Emre Belözoğlu ile toplantıya çıkan Yanal, Dedikodular, arkadan konuşmalar, bunlar çok terbiyesizce dedi. İlgili Haberi Oku