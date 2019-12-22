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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-2 Demir Grup Sivasspor
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 2-2 Demir Grup Sivasspor

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. 90+6'da Sivassporlu Yatabare'nin attığı rövaşata golüyle mücadele 2-2 sona erdi. Diğer golleri Kone, Stancu ve Ayite kaydetti.

22 Aralık 2019 13:03

Süper Lig’de 16. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu’nun takımı Gençlerbirliği ile Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı lider Sivasspor kozlarını paylaştı. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi

Karşılaşmada Sivasspor, 24. dakikada Arouna Kone’nin golüyle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı. Fernando’nun ısınma hareketleri sırasında sakatlanması nedeniyle 11’e dahil olan Kone, takımının golünü atmasını bildi.

VAR KARARI İLE ÖNE GEÇTİLER

Mücadelenin ikinci yarısına çok hızlı başlayan Gençlerbirliği arka arkaya goller buldu. 56’da Bogdan Stancu eşitliği getirdi. 58’de Ayite skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında kale önünde oluşan karambolde Ayite topu ağlara gönderdi. Önce ofsayt bayrağı kaldırılan pozisyonla ilgili yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya golü verdi.

YATABARE SKORU EŞİTLEDİ

Sivasspor 90+6’da hayat buldu! Uzatmaların son saniyesinde rövaşata ile golü kaydeden Mustapha Yatabare maça dengeyi getirdi ve lider Sivasspor’a çok kritik 1 puan kazandırdı.

Sivasspor’un kalecisi Mamadou Samassa ise yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla takımının oyuna tutunmasını sağlarken kazanılan puanda da önemli aktörlerden oldu.

LİDER SİVASSPOR TUTUNDU

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 18 yaparken, Sivasspor ise 34 puana çıktı. Sivasspor’un 7 haftalık galibiyet serisi son bulurken yenilmezlik serisi devam etti.

Ligin ilk devresinin son maçında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Göztepe’yi konuk edecek.

Son güncelleme 16:15 | 22 Aralık 2019
Demir Grup Sivasspor Gençlerbirliği süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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