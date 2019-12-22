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Caner Erkin’e tepki
Fenerbahçe

Caner Erkin’e tepki

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Caner Erkin'e tepki gösterdi.

22 Aralık 2019 20:31

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Caner Erkin aleyhine tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Caner Erkin’e yönelik toplu halde küfürlü tezahürat yaptığı görüldü. Beşiktaşlı taraftarlar ise oyuncularına destek verdi.

İki takım oyuncuları, seremoniye “Uyuma-Uyuşturucu ile mücadele uygulaması” yazılı pankartla çıktı.

LJAJIC KESİK YEDİ

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezonun eleştirilen ismi Adem Ljajic’i yedek soyundurdu. Abdullah Avcı, bu oyuncunun yerine Jeremain Lens’i ilk 11’de sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekipte kaleyi Loris Karius korurken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco ve Pedro Rebocho’dan oluştu. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ve Muhammet Elneny görev aldı.

Lens orta sahanın sağında, Caner Erkin ise solunda oynadı. Abdoulay Diaby, hücuma dönük orta saha görevi yaparken, Burak Yılmaz derbi maçta gol aradı.

Son güncelleme 20:31 | 22 Aralık 2019
beşiktaş Caner Erkin Fenerbahçe süper lig
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2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
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5 Trabzonspor
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