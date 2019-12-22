Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oyundan çıkarken hakeme olay sözler

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Maçın 87. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı tarafından oyundan alınan Burak Yılmaz, kenara gelirken 4. hakeme tepki gösterdi.

Attığı depar sonrası kulübeye dönerek oyundan alınmasını işaret eden Burak Yılmaz, yerini Umut Nayir’e bırakırken oldukça gergin bir görüntü sergiledi.

Burak Yılmaz, kenara gelene kadar karşılaşmanın 4. hakemi Alper Ulusoy’a tepki gösterdi. Oldukça sinirli görünen golcü futbolcu, oyundan çıkarken peş peşe dört beş kez “Sen gir oyuna… Sen de gir oyuna…” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yedek kulübesindeki yerine doğru yönelen ve oldukça üzgün görünen Burak Yılmaz’ı, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı teselli etti.

Ozan Tufan`ın Beşiktaş`a attığı müthiş gol sosyal medyayı salladı! Süper Lig`in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 32. dakikasında uzak mesafeden harika bir gol atan ve skoru 2-0`a getiren Ozan Tufan, sarı lacivertli formayla Süper Lig kariyerinde ilk derbi golüne imza attı. Derbiye kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, golü sonrasında Twitter`da en çok konuşulanlar listesine girdi. İlgili Haberi Oku