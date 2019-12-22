Beşiktaş’tan hakem Cüneyt Çakır’a tepki!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Fenerbahçe’ye 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından TRT Spor’a telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı yönetim, başkan Ahmet Nur Çebi’nin önderliğinde bir toplantı yaparak derbide, Cüneyt Çakır’ın kararları nedeniyle pozisyonları değerlendirdi. Dalgakıran, canlı yayında Çakır’ın yönetimine tepki gösterirken, Başkan Çebi’nin yarın (Pazartesi) basının karşısına geçeceğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü`den tepki: Bu düzen böyle sürmeyecek! Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi sonrasında Twitter`dan maçta siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonların görüntülerini koyarak tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran’ın açıklamaları şöyle;

“Art arda gelen hakem fiyaskoları sonrasında artık bunlara hakem hatası diyemiyoruz. Bize karşı oluşmuş hakem facialarıyla boğuşmak bize fazla geldi. Yarın başkanımız kamuoyuna detaylı açıklama yapacak. Elimizde 3 tane penaltı pozisyonu var. Son derece net! VAR diye bir şey konuldu. Neden? Hakemlerin kolaylıkla pozisyonlara bakıp takımların hakları yenmesin diye konuldu. Fenerbahçe için haklı olarak bakıldı ve penaltı verildi. Bizim için ise VAR’a gidilmedi.

Tek maçta hata olarak görebiliriz ama her hafta bu fiyaskolar oluyor. Biz buna dur demeliyiz. Beşiktaş’ın haklarını mutlaka koruyacağız.

Konuyu yönetim kurulumuzda detaylı şekilde ele aldık. Konunu profesyonelleriyle de görüştük. Biz sadece bu akşamı ele almıyoruz. Bazen bir takım kötü oynadığı halde kazanabilir. Biz bu akşam kötü oynadık ama bunun biletini hakemler kesemez! Bir takım zaten kötü diye adaletsizlik yapamazsınız. Beşiktaş kötüydü ve olabilir de bu antrenörlerin ve bizim işimiz. Dolayısıyla ‘hakem fiyasyoları’ kötüydünüz diye geçiştirilemez.”