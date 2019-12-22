Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi Abdullah Avcı’dan üç sürpriz değişiklik!

Süper Lig’de 16. haftada Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş’ta, teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11’inde üç sürpriz yaptı. Sezon başından bu yana forma verdiği ancak beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic’i Fenerbahçe karşısında yedek kulübesine çeken Abdullah Avcı, Ljajic’in yerine formayı genel olarak forvet arkası olarak oynadığı bölümlerde daha etkili olduğu gözlemlenen Diaby’e verdi.

MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU

Adem Ljajic’in mevkisinde Diaby’i görevlendiren Abdullah Avcı, Diaby’nin mevkisinde ise Beşiktaş’a geldiği günden beri yoğun biçimde eleştirilen ancak son dönemde artan performansıyla dikkat çeken Jeremain Lens’e şans tanıdı. Sakatlık sürecini atlatan Georges-Kevin N’Koudou ise tam olarak hazır olmadığı için maça yedek kulübesinde başladı.

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Abdullah Avcı’nın bir diğer sürprizi de savunma kurgusunda oldu. Sakatlık sürecini atlatan ve hafta boyunca derbi hazırlıklarında takımla çalışan Victor Ruiz’i Fenerbahçe karşısında yedek kulübesinde oturtan Avcı, formayı Enzo Roco’ya verdi.