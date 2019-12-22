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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi Abdullah Avcı’dan üç sürpriz değişiklik!
Süper Lig

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesi Abdullah Avcı’dan üç sürpriz değişiklik!

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olurken kritik maç öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı, kadrosunda üç önemli sürprize imza attı.

22 Aralık 2019 18:20

Süper Lig’de 16. haftada Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş’ta, teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11’inde üç sürpriz yaptı. Sezon başından bu yana forma verdiği ancak beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic’i Fenerbahçe karşısında yedek kulübesine çeken Abdullah Avcı, Ljajic’in yerine formayı genel olarak forvet arkası olarak oynadığı bölümlerde daha etkili olduğu gözlemlenen Diaby’e verdi.

MAÇ BAŞLANGIÇ FORMASYONU

Adem Ljajic’in mevkisinde Diaby’i görevlendiren Abdullah Avcı, Diaby’nin mevkisinde ise Beşiktaş’a geldiği günden beri yoğun biçimde eleştirilen ancak son dönemde artan performansıyla dikkat çeken Jeremain Lens’e şans tanıdı. Sakatlık sürecini atlatan Georges-Kevin N’Koudou ise tam olarak hazır olmadığı için maça yedek kulübesinde başladı.

22 Aralık 2019 Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın | FB BJK canlı izle Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile Süper Lig`de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da. Haberde Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. İki takım da oldukça kritik karşılaşmada mutlak galibiyet istiyor. Emre maç öncesi sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku

Abdullah Avcı’nın bir diğer sürprizi de savunma kurgusunda oldu. Sakatlık sürecini atlatan ve hafta boyunca derbi hazırlıklarında takımla çalışan Victor Ruiz’i Fenerbahçe karşısında yedek kulübesinde oturtan Avcı, formayı Enzo Roco’ya verdi.

Son güncelleme 18:27 | 22 Aralık 2019
abdullah avcı beşiktaş Fenerbahçe süper lig
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2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
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15 7 26
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