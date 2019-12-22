SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... 2020 yılı zam oranları belli oldu!
Beşiktaş Kulübü’den tepki: Bu düzen böyle sürmeyecek!
Süper Lig

Beşiktaş Kulübü’den tepki: Bu düzen böyle sürmeyecek!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi sonrasında Twitter'dan maçta siyah-beyazlıların penaltı beklediği pozisyonların görüntülerini koyarak tepki gösterdi.

22 Aralık 2019 23:22

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, maçın hakemi Cüneyt Çakır’a tepkili… Kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran’ın canlı yayındaki açıklamalarından sonra siyah-beyazlıların resmi Twitter hesabından da paylaşım geldi.

Beşiktaş, “Bu düzen böyle sürmeyecek!” şeklinde paylaşım yaparak, maçta siyah-beyazlı camianın penaltı beklediği 3 pozisyonun görselini paylaştı.

16 Aralık 2019 Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran: Kurtuluş Savaşı veriyoruz Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün içinde bulunduğu durumu Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz sözleriyle ifade etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:22 | 22 Aralık 2019
beşiktaş Cüneyt Çakır Fenerbahçe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
Bugün - 20:00
-
Alanyaspor
Konyaspor
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR