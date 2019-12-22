Beşiktaş Kulübü’den tepki: Bu düzen böyle sürmeyecek!

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, maçın hakemi Cüneyt Çakır’a tepkili… Kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran’ın canlı yayındaki açıklamalarından sonra siyah-beyazlıların resmi Twitter hesabından da paylaşım geldi.
Beşiktaş, “Bu düzen böyle sürmeyecek!” şeklinde paylaşım yaparak, maçta siyah-beyazlı camianın penaltı beklediği 3 pozisyonun görselini paylaştı.
BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK! pic.twitter.com/tujt4A2brD
— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2019