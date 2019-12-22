Beşiktaş derbisi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal otoparkta görüştü!

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yapılan açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Ersun Yanal bir araya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “Birçok mevkisi olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayacağım. Basın açıklamasını hafta içi yapacağım” dedikten sonra basın toplantısında hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi.

Derbi kadrosunda olmayan Emre Belözoğlu ile tartıştığı iddialarına tecrübeli futbolcu ile birlikte basın toplantısına çıkarak yanıt veren Yanal, hafta içi detaylı açıklama yapacağını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Ersun Yanal basın toplantısına Emre Belözoğlu ile çıktı: `Herkes haddini bilecek` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklama yaparak, Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe kazandı dedi. Yanal`ın bu sözleri istifa sinyali olarak algılanırken gerçek basın toplantısında ortaya çıktı. Kavga ettiği iddia edilen Emre Belözoğlu ile toplantıya çıkan Yanal, Dedikodular, arkadan konuşmalar, bunlar çok terbiyesizce dedi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da basın mensuplarına yaptığı açıklama ile sarı lacivertlileri karıştırmak için komplo teorileri üretildiğini söyledi.

Başkan Koç, “Bazı kanallarda iki tane ayrı iddia ortaya atılmış. Birisi kaptanımız Emre ile hocamızın kavga ettiği diğeri de Ersun Yanal'ın istifa edeceği şeklinde… Çok istiyorlar bizi karıştırmayı ama izin vermiyoruz. Ne basketbol tarafında ne de futbol tarafında pek çoğu hayal ürünü olan iddiaya cevap veremeyiz. İşler kötü gidince bu iddialar daha da çoğalıyor. Söz konusu Fenerbahçe olunca daha büyük komplolar üretiliyor” şeklinde konuştu.

MAÇ SONU OTOPARKTA GÖRÜŞME

Tüm bu yaşananların ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç, stat otoparkında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili arasında geçen konuşmanın ardından Başkan Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal’ı uğurladı.

Ali Koç: Türkiye Futbol Federasyonu açıklasın... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu. Koç, Ersun Yanal ile Emre Belözoğlu için ortaya atılan iddialarla TFF`nin yüzde 10`luk artış kararından vazgeçmesine kadar birçok konuda konuştu. İlgili Haberi Oku