Atiba Hutchinson: ‘Bunun altından kalkabilecek karakterimiz var!’

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, konuğu Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etmeyi başarırken Beşiktaş’ta ayakta kalan ender oyunculardan Atiba Hutchinson, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş adına maçın tek golünü atan Atiba, “İlk yarıda özellikle kötü bir performans sergiledik ancak dakikalar ilerledikçe toparlanmaya başladık” dedi.

‘Kalkabilecek karakterimiz var!’

Atiba, “Bu akşam işler iyi gitmedi, yüksek tempolu oynamak istiyorduk ancak ilk 15 dakikada oyuna iyi giremedik. İlk yarı biterken bir gol bulduk, ikinci yarıya da baskılı başladık ancak skoru bulamadık. Üçüncü golü yiyince de işler bizim için çok zorlaştı. Üst üste iki yenilgi almış olabiliriz ancak bunun altından kalkabilecek karakterimiz var” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: `Savaşamadık veya mücadele edemedik...` Fenerbahçe Beşiktaş`ı dev derbide 3-1 mağlup ederken maçı değerlendiren Abdullah Avcı, Bizim Galatasaray maçımız gibi bu tarz derbilerde oyundan ziyade isteyen kazanıyor. Bireysel performanslardan memnun değilim. Bu çok sayıda oyuncumuz için böyleydi. Kabul edilemez. Daha fazla koşan, daha fazla isteyen kazandı dedi. İlgili Haberi Oku

Hakem hakkında yorumda bulunmak istemeyen deneyimli yıldız, “Beşiktaş’ın son ana kadar şampiyonluğu kovalayacağını ifade eden Atiba, “Biz sahada elimizden geleni yaptık, bazen kararlar senin lehine olur, bazen aleyhine olur. Bundan sonra yapacağımız tek şey, bir sonraki maça çok iyi hazırlanmak ve o maçları kazanmak. Beşiktaş son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacak” şeklinde konuştu.