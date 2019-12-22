Atalanta Milan maç özeti: Milan 5 farkla yıkıldı…

Atalanta Milan maç özeti taraftarlarca araştırılıyor. Atalanta sahasında Milan’ı 5-0’lık skorla farklı mağlup etti. Atalanta’ya galibiyeti Josip Ilicic (2), Papu Gomez, Mario Pasalic ve Luis Muriel’in golleri attı.

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ATALANTA MİLAN MAÇ ÖZETİ İZLE

HAKAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika mücadele ettiği maçta Atalanta, kırmızı-siyahlı rakibine karşı tarihi bir skor elde etti.

Bu sonuçla Atalanta puanını 31’e yükselterek ligde 5. sıraya yükselirken, Milan’ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Puan tablosunda 21 puanla 10. sırada yer alan Milan, bu sezon 8. kez mağlup oldu.