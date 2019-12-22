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Atalanta Milan maç özeti: Milan 5 farkla yıkıldı…
İtalya Serie A

Atalanta Milan maç özeti: Milan 5 farkla yıkıldı…

Serie A'da haftanın en önemli maçlarından biri olan Atalanta Milan maçında tam 5 gol vardı. Atalanta, Milan'ı 5 farkla yendi. İşte Atalanta Milan maçının özeti ve golleri...

22 Aralık 2019 18:02

Atalanta Milan maç özeti taraftarlarca araştırılıyor. Atalanta sahasında Milan’ı 5-0’lık skorla farklı mağlup etti. Atalanta’ya galibiyeti Josip Ilicic (2), Papu Gomez, Mario Pasalic ve Luis Muriel’in golleri attı.

Aşağıdaki link üzerinden Atalanta Milan maç özetini izleyebilirsiniz.

ATALANTA MİLAN MAÇ ÖZETİ İZLE

HAKAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun 90 dakika mücadele ettiği maçta Atalanta, kırmızı-siyahlı rakibine karşı tarihi bir skor elde etti.

Bu sonuçla Atalanta puanını 31’e yükselterek ligde 5. sıraya yükselirken, Milan’ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Puan tablosunda 21 puanla 10. sırada yer alan Milan, bu sezon 8. kez mağlup oldu.

Son güncelleme 18:02 | 22 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
16 10 34
2 Istanbul Basaksehir
16 8 30
3 Fenerbahçe
16 8 28
4 Besiktas
16 8 27
5 Trabzonspor
15 7 26
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