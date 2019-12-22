Abdullah Avcı: ‘Savaşamadık veya mücadele edemedik…’

Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe konuğu Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup ederken Abdullah Avcı flaş açıklamalarda bulundu. Avcı, “Savaşamadık veya mücadele edemedik. Klasik bir derbi… Top oyunda çok fazla kalmadı. Onlar topa sahip olup kenara döndüklerinde geç gittik. Devreye girerken 2-1’i yakaladık. İkinci yarıda sahip olup üçüncü bölgede oynamamız gerekirken doğru cevap veremedik” diye konuştu.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Avcı, “Bizden fazla mücadele ettiler, fazla koştular. Bizim Galatasaray maçımız gibi bu tarz derbilerde oyundan ziyade isteyen kazanıyor. Bireysel performanslardan memnun değilim. Bu çok sayıda oyuncumuz için böyleydi. Kabul edilemez. Daha fazla koşan, daha fazla isteyen kazandı” ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz`dan Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde oyundan çıkarken hakeme olay sözler Beşiktaş`ın deplasmanda Fenerbahçe`ye mağlup olduğu karşılaşmada Burak Yılmaz, 87. dakikada oyundan çıkarken, karşılaşmanın 4. hakemine tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

“30 puan yapıp devre arasında genel bir değerlendirme yapmamız lazım” diyen deneyimli çalıştırıcı, “2-1, 3-1, Beşiktaş’ta oyundan kopamazsın. Mücadele eden, isteyen kazandı diyebiliriz. Bu oyun, hatalar oyunu. Bireysel ve bölgesel çalışmalarla bunu minimuma indirmemiz gerekiyor. Mevcuttan maksimum fayda nasıl alınır ona çalışacağız” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.