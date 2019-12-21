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Son dakika | Everton Carlo Ancelotti’yi resmen açıkladı
İngiltere Premier Lig

Son dakika | Everton Carlo Ancelotti’yi resmen açıkladı

Son dakika... İngiltere Premier Lig'de Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'yi getirdi.

21 Aralık 2019 14:35

Everton’da Carlo Ancelotti dönemi resmen başlıyor… Napoli ile yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Premier Lig ekiplerinden Everton’ın başına getirildi.

İtalya Ligi’nde beklentileri karşılayamayan ve Napoli ile yola devam etmeyen tecrübeli teknik adam ile anlaşmaya varan Everton Arsenal ile oynayacağı maç öncesi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Carlo Ancelotti ile 4.5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; yüksek maaşıyla dikkat çeken Ancelotti, Pep Guardiola ve Jose Mourinho’dan sonra Premier Lig’de en çok kazanan 3. teknik adam olacak.

Yıllık 13 milyon Euro kazanacak olan Ancelotti ayda 1.1 milyon Euro, hafta 260 bin Euro, günlük 36 bin Euro ve saate 1.1 bin Euro alacak. Ayrıca bu sene Everton küme düşmezse deneyimli teknik adam 3 milyon Euro daha bonus alacak. 3 Şampiyonlar Ligi Kupası bulunan Ancelotti ayrıca daha önce Chelsea’yi çalıştırdığı dönemde 1 kez de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

CARLO ANCELOTTİ’DEN İLK AÇIKLAMA

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti: “Bu zengin tarihe ve çok tutkulu bir taraftara sahip olan bir kulübe gelmek harika. Vizyonum kulübe kupalar sunmak. Çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:43 | 21 Aralık 2019
Carlo Ancelotti’ everton premier lig
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