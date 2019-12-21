Sergen Yalçın: ‘Büyük takıma karşı kazanınca rehavet olmuş olabilir’

Sergen Yalçın, Yeni Malatya Stadı’nda Çaykur Rizespor’la yaptıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.

Takımı adına sezonun en kötü maçı olduğunu ifade eden Yalçın, “Oyunun tamamına baktığımızda rakip bizden çok daha konsantrasyon sağlamıştı, müsabakaya bizden çok daha iyi hazırlanmışlardı. Bu oyunun tamamında çok net olarak görüldü. Bana göre ön tarafta üretkenlik anlamında çok sıkıntı yaşadık, üretemedik. Arka tarafta çok basit hatalar yaptık.” diye konuştu.

Oyuncularının bireysel basit hatalarının ikinci golü yemelerine neden olduğunu dile getiren Yalçın, “Olur sezon içerisinde böyle müsabakalar. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama Malatyaspor olarak bugün oynanan müsabakayı en kısa sürede unutmak zorundayız. O yüzden haftaya önemli bir maçımız var. Bu maçı unutup, hatalarımızdan ders çıkarıp önümüzdeki maça hazırlanacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“BÜYÜK TAKIMA KARŞI KAZANINCA REHAVET OLMUŞ OLABİLİR”

Yalçın, “Üst üste sakatlıklar yaşadınız. Bu, kadro kurmanızda da etkili oldu. Bu noktada transferle ilgili nasıl bir süreç izleyeceksiniz?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Arturo Mina yoktu, Issam Chebake ve Acquah sakattı. Beşiktaş ve Keçiörengücü maçlarında iki oyuncumuz sakatlandı. Oynayan oyuncularımızın olmayışı da oyun anlayışımızı etkiledi diyebilirim ama iç sahada bu kadar kötü oynamamalıyız. Bu bizim için değil herkes için geçerli. İç sahada bu kadar kötü oynayıp rakibe bu kadar müsaade etmek, bireysel hatalar yapmak doğru oyun değil. Bugün doğru oyunu oynayamadık, rakip daha doğru oyun oynadı. Kazanmak için doğru oyun oynadılar, biz buna cevap veremedik. Bilemiyorum tabii deplasmanda büyük takıma karşı kazanınca oyuncularımızda bir rehavet oluşmuş olabilir ya da altıncı gün ve üçüncü maçı oynadık, o da olabilir. Transfer konusunda yönetimle görüştük. Devre arasında tabii ki biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. İmkanlarımız el verirse 1-2 oyuncu transfer etmeyi düşünüyoruz.”

MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 0-2 Çaykur Rizespor Süper Lig`in 16. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Yeni Malatyaspor`u Oğulcan ve Umar Aminu`nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku