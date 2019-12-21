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Schalke 04, Ahmed Kutucu’yla bir puana uzandı!
Almanya Bundesliga

Schalke 04, Ahmed Kutucu’yla bir puana uzandı!

Schalke 04, Bundesliga'nın 17. haftasında konuğu Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta bir diğer milli oyuncumuz Ahmed Kutucu, 70'te girdi, 80'de bir puanı getiren golü kaydetti.

21 Aralık 2019 20:23

Almanya Bundesliga’nın 17. haftasında milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun formasını giydiği Schalke 04 sahasında konuk ettiği Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Schalke, 27’nci dakikada Suat Serdar’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda konuk takım 54’üncü dakikada penaltıdan Pedersen ve 67’nci dakika da yine penaltıdan Grifo’nun golleriyle skorda 2-1 öne geçti.

Mavi beyazlılar 80’inci dakikada milli futbolcu Ahmed Kutucu’nun attığı golle karşılaşmada eşitliği sağladı: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

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Bu sonuçla Schalke 04 puanını 30’a yükseltirken, Freiburg ise puanını 26’ya çıkarttı. Mili futbolcu Ozan Kabak müsabakada 90 dakika forma giyerken, bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu karşılaşmaya 70’inci dakikada oyuna dahil oldu ve karşılaşmayı 2-2’lik beraberliğe getiren golü kaydetti.

Son güncelleme 20:33 | 21 Aralık 2019
Ahmed Kutucu Almanya Bundesliga schalke 04
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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