Ömer Bayram: ‘Futbolun kuralı…’

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olurken müsabakanın ardından Ömer Bayram açıklamalarda bulundu. Ömer, “Göztepe’nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama ilk 10 dakika biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oynadık, çok pozisyona girdik, atamadık. Futbolun kuralı bu, atamazsan atarlar” dedi.

Üzgün olduklarını kaydeden 28 yaşındaki milli oyuncu, “Elimden geleni yapıyorum ve hocam da bana sağ olsun forma veriyor, ödüllendiriyor. Üç puan önemliydi. Son 2 maçı 6 puanla kapatıp devre arasına girmek istiyorduk. Üzgünüz” ifadelerini kullandı. Göztepe 17 yıl sonra ilk kez... Süper Lig`de 16. haftada konuğu Galatasaray`ı 2-1`lik skorla mağlup eden Göztepe, ligde 17 yıl sonra ilk kez Aslan`ı yenmeyi başardı. İlgili Haberi Oku