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Ömer Bayram: ‘Futbolun kuralı…’
Süper Lig

Ömer Bayram: ‘Futbolun kuralı…’

Göztepe Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Bayram, "Deplasmanda doğru oynadık, çok pozisyona girdik, atamadık. Futbolun kuralı, atamazsan atarlar" dedi.

21 Aralık 2019 22:41

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe’ye 2-1 mağlup olurken müsabakanın ardından Ömer Bayram açıklamalarda bulundu. Ömer, “Göztepe’nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama ilk 10 dakika biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oynadık, çok pozisyona girdik, atamadık. Futbolun kuralı bu, atamazsan atarlar” dedi.

Üzgün olduklarını kaydeden 28 yaşındaki milli oyuncu, “Elimden geleni yapıyorum ve hocam da bana sağ olsun forma veriyor, ödüllendiriyor. Üç puan önemliydi. Son 2 maçı 6 puanla kapatıp devre arasına girmek istiyorduk. Üzgünüz” ifadelerini kullandı. 21 Aralık 2019 Göztepe 17 yıl sonra ilk kez... Süper Lig`de 16. haftada konuğu Galatasaray`ı 2-1`lik skorla mağlup eden Göztepe, ligde 17 yıl sonra ilk kez Aslan`ı yenmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:41 | 21 Aralık 2019
galatasaray ömer bayram süper lig
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