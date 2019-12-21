Obradovic’e veda zamanı!

ZELJKO Obradovic öncesi 5 sezonda EuroLig'de 35 galibiyet alıp sadece 1 kez çeyrek finale kalabilen Fenerbahçe, Sırp efsane ile birlikte son 6 sezonda 123 galibiyetle 5 kez ‘final four' ve 1 şampiyonluk gördü

Aynı takım bu sezon 15 maçta 10 galibiyetle play-off şansını bile zora soktu.

Lig sonuncusu Zenit'e yenildikten sonra “Bu şekilde devam etmemiz imkânsız” diyen Obra da ayrılığı işaret etti.

Efsane Sırp koçun; tepki vermedikleri için oyuncularına kızgın olduğu, maliyetleri gündeme getirip takımı ‘yük' olarak gördükleri için de yönetime kırgın olduğu belirtiliyor.

Daha önce bir ayrılık olmazsa, sezon sonunda kontratı bitecek Obradovic'le büyük bir olasılıkla yola devam edilmeyecek.

Kulislerde konuşulanlar

– Teknik kadro ve oyunculara ödemeler gecikmeli yapılıyor ama yeni transfer De Colo, parasını peşin aldı. Bu, takımda huzursuzluk yarattı.

-Takım yaşlandı. Başarıya doydu. Vesely'nin uzun süreli sakatlığı ve Obra'nın sistemine uymayan De Colo da dengeleri bozdu.

-Takımı yöneten Genel Menajer Gherardini ve Obradovic, sorunlarını çözecek yönetici bulmakta zorlanıyor.