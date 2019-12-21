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Mustafa Kaplan: ‘Direncimizi devam ettiriyoruz’
Süper Lig

Mustafa Kaplan: ‘Direncimizi devam ettiriyoruz’

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geriden gelerek alınan 1 puanın iyi olduğunu söyledi.

21 Aralık 2019 00:02

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalya’da çok iyi mücadele olduğunu kaydetti.

Geriden gelip iki defa beraberliği yakalamanın önemine değinen Kaplan, bir puanın iyi bir netice olduğunu vurguladı.

Kaplan, futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutlayıp, “Ankaragücü olarak direncimizi devam ettiriyoruz. İki haftadır Ankaragücü ruhunu sahaya yansıttığımız için mutluyuz.” diye konuştu.

Mustafa Kaplan, kazandıkları bir puanı, geçen sezon iki takım arasında Antalya’da oynanan maç sonrası Ankara’ya dönerken 2 Mart 2019’da Afyonkarahisar’da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz’e armağan ettiklerini sözlerine ekledi.

20 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-2 Ankaragücü Süper Lig 16. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor`a konuk olan Ankaragücü, 90+4`te attığı golle zorlu deplasmandan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta Galatasaray deplasmanında da son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberliği yakalayan Ankaragücü, bir kez daha uzatmalarda hayat buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:02 | 21 Aralık 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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