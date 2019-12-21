SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Terim: 'Bu işin altından kalkamayan, o kalitede olmayan...'
MAÇ SONUCU | Manchester City 3-1 Leicester City
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Manchester City 3-1 Leicester City

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City, konuk ettiği Leicester City'yi 3-1 mağlup etti.

21 Aralık 2019 22:42

İngiltere Premier Lig’de zirve mücadelesi veren takımların karşılaşmasında Manchester City, Etihad Stadı’nda Leicester City’yi ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Leicester City, 22. dakikada yıldız oyuncusu Jamie Vardy’nin golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Manchester City, 30. dakikada Riyad Mahrez ve 43. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan’ın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Manchester City, 69. dakikada Gabriel Jesus’un golüyle 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Leicester City’de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 38’e çıkararak ligde 3. sıradaki yerini korurken, Leicester City ise 39 puanla ikinci sırada yer aldı.

Son güncelleme 22:42 | 21 Aralık 2019
Leicester City Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 20:00
2
-
1
Galatasaray
Gençlerbirligi
Yarın - 14:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR