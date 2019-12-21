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MAÇ SONUCU | Barcelona 4-1 Deportivo Alaves
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Barcelona 4-1 Deportivo Alaves

İspanya La Liga 18. hafta karşılaşmasında Barcelona, Deportivo Alaves'i evinde 4-1 yenerek liderliğini korudu

21 Aralık 2019 20:09

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında Deportivo Alaves’i 4-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona, 14. dakikada Antoine Griezmann ve 45. dakikada Arturo Vidal’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı konuk ekip Alaves, 56. dakikada Pere Pons ile farkı 1’e indirse de Katalan takımının kaptanı Lionel Messi 69. dakikada skoru 3-1 getirdi. Maçın skorunu, 75. dakikada penaltıdan attığı golle Luis Suarez 4-1 olarak belirledi.

Sahadan farklı galip ayrılan Barcelona, puanını 39’a çıkararak liderliğini korudu. Alaves ise 19 puanda kaldı.

Bu arada, ligdeki gol sayısını 13’e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında Real Madridli Karim Benzema’yı (12) geçerek tek başına zirvede yer aldı.

Son güncelleme 20:09 | 21 Aralık 2019
barcelona deportivo alaves
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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