İsmail Kartal: ‘Oyuncularım verdiğim görevlerin hepsini yerine getirdi’

BtcTurk Yeni Malatyaspor’a karşı aldıkları galibiyetten sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi mücadele ederek, ne yaptıklarını bilerek bir oyun ortaya koyduklarını, son 2-3 haftadır hem içeride hem dışarıda hak ettikleri halde hak ettikleri puanları alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çok iyi analiz yaparak geldiklerini aktaran Kartal, şöyle konuştu:

“Bu maçla ilgili çok çalıştık, çok uğraştık. Buraya nasıl oynayacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilerek geldik. Oyuncularımız da maçın başından sonuna kadar söylediğimiz ve çalıştığımız gibi gayet disiplinli şekilde mücadele ortaya koydu. Bunun karşılığında da goller attık iki tane. İki, üç tane daha atabileceğimiz pozisyonlar vardı değerlendiremedik. Malatya’nın da iki pozisyonu vardı, bu da normaldir çünkü çok üretken, ellerinde çok etkili oyuncuları var. Bunları da biliyorduk ama sonuçta bugün burada iyi mücadele ederek, ne yaptığımızı bilerek oyun ortaya koyduk. Oyuncularım da taktiksel anlamda verdiğim görevlerin hepsini yerine getirdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Rize’den, İstanbul’dan, Ankara’dan, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden buraya gelip bizi destekleyen tüm Rizespor taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum.”

MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 0-2 Çaykur Rizespor Süper Lig`in 16. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Yeni Malatyaspor`u Oğulcan ve Umar Aminu`nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku