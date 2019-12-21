CANLI | Göztepe 1-1 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Göztepe Galatasaray canlı! Göztepe Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde ezeli rakiplerinin yenik kapattığı 15. haftayı beraberlik alarak nispeten karlı geçen 24 puanlı Aslan, İzmir’de kazanarak Fenerbahçe Beşiktaş maçı haftasını üç puanla kapatıp zirveye yaklaşmak ve rakipleri üzerinde baskı kurmak istiyor. 20 puanlı Göz Göz ise 4 Büyükler’in deplasman zaafından yararlanan takımlar arasında yer almanın ve coşkulu seyircisine galibiyet hediye etmenin peşinde. Göztepe Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Göztepe Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER

STAT: 20.00

SAAT: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

HAKEM: Serkan Tokat

YAYIN: beIN SPORTS HD1

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Sanneh, Murat, Yalçın, Borges, Batuhan, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel, Ömer Bayram, Falcao

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Emin, Taylan

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Göztepe’de sakatlıkları devam eden Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum’un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemiyor. Galatasaray’da ise sakatlığı devam eden Florin Andone, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri ve Mario Lemina’nın yanı sıra Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Steven Nzonzi karşılaşmada yer alamıyor.