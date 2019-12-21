Göztepe Galatasaray maç özeti izle: Göztepe istediğini aldı!

Göztepe Galatasaray maçında 9’da Jerome ile skor 1-0 oldu. 27’de Gassama’nın kendi kalesine attığı golle durum 1-1 oldu. 61’de Halil Akbunar’ın kontrataktan attığı golle skor 2-1 oldu. Galatasaray Göztepe maçının özetini yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

GÖZTEPE GALATASARAY ÖZET İZLE

MAÇIN 11’LERİ

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

YEDEKLER: Göktuğ, Sanneh, Murat, Yalçın, Borges, Batuhan, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel, Ömer Bayram, Falcao

YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Emin, Taylan