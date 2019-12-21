Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: ‘Hak ederek kazandık…’

Süper Lig’in 16. haftasında konuğu Galatasaray’ı 2-1’lik skorla mağlup eden Göztepe’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki son lig maçının heyecanı vardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve karşılaşmayı değerlendiren Başkan Mehmet Sepil, “Galatasaray’a karşı hiç kazanamamıştık. Hak ederek kazandık. 3 senedir Bornova’da oynuyoruz. Son lig maçımıza çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk” dedi.

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-1 Galatasaray Göztepe Galatasaray maçı ile Süper Lig`de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Fenerbahçe`nin Beşiktaş`ı konuk edeceği haftada kazanarak avantaj elde etmek isteyen Aslan, Göztepe`ye 2-1`lik skorla mağlup oldu. Terim`in öğrencileri 24 puanda kaldı. Göztepe ise 23 puana yükseldi. Son 5 lig maçında 1 kez kazanabilen Aslan bu süreçte 5 puan alabildi. İlgili Haberi Oku

Rakiplerinin de oyununu değerlendiren Sepil, “Galatasaray geçen hafta son dakikada yediği golden dolayı stresli geldi. Biz de Ankara’dan istemediğimiz bir skorla dönmüştük. Kazanmak istiyorduk ve bugün hak ederek galibiyete uzandık. Galatasaray’ın burada güzel günleri de oldu. 2 sene önce burada şampiyon olmuşlardı. Onlara karşı hiç galip gelememiştik. Skor, o bakımdan da önemli” ifadelerini kullandı.

Yeni stat hakkında da konuşan Mehmet Sepil, “Yeni stadyumla beraber işimiz daha rahat olacak. Yukarıya bakmak istiyoruz. Haftaya Sivas’ta liderle harika bir maça çıkacağız. Aslan gibi bir takımla oynayacağız” diye konuştu.