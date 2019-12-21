Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: ‘Hak ederek kazandık…’

Süper Lig’in 16. haftasında konuğu Galatasaray’ı 2-1’lik skorla mağlup eden Göztepe’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’ndaki son lig maçının heyecanı vardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve karşılaşmayı değerlendiren Başkan Mehmet Sepil, “Galatasaray’a karşı hiç kazanamamıştık. Hak ederek kazandık. 3 senedir Bornova’da oynuyoruz. Son lig maçımıza çıktık. Zor bir maç olacağını biliyorduk” dedi.
Rakiplerinin de oyununu değerlendiren Sepil, “Galatasaray geçen hafta son dakikada yediği golden dolayı stresli geldi. Biz de Ankara’dan istemediğimiz bir skorla dönmüştük. Kazanmak istiyorduk ve bugün hak ederek galibiyete uzandık. Galatasaray’ın burada güzel günleri de oldu. 2 sene önce burada şampiyon olmuşlardı. Onlara karşı hiç galip gelememiştik. Skor, o bakımdan da önemli” ifadelerini kullandı.
Yeni stat hakkında da konuşan Mehmet Sepil, “Yeni stadyumla beraber işimiz daha rahat olacak. Yukarıya bakmak istiyoruz. Haftaya Sivas’ta liderle harika bir maça çıkacağız. Aslan gibi bir takımla oynayacağız” diye konuştu.