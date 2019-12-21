Göztepe 17 yıl sonra ilk kez…

Süper Lig’de 16. hafta maçında Göztepe, Galatasaray’ı konuk etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1’le Göztepe oldu. Göz Göz böylece ligde 17 yıl sonra Galatasaray’ı iç sahada yenmeyi başardı.

Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Galatasaray’ın golü 27. dakikada Lamine Gassama’nın ters vuruşuyla geldi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig’de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor’a konuk olacak. Galatasaray ise devre arasına Antalyaspor’u ağırladıktan sonra girecek. Göztepe’de Lamine Gassama, Cameron Jerome ve Titi gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Bu isimler Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.