SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Aslan, İzmir'de ağır yaralı!
Göztepe 17 yıl sonra ilk kez…
Süper Lig

Göztepe 17 yıl sonra ilk kez…

Süper Lig'de 16. haftada konuğu Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, ligde 17 yıl sonra ilk kez Aslan'ı yenmeyi başardı.

21 Aralık 2019 22:18

Süper Lig’de 16. hafta maçında Göztepe, Galatasaray’ı konuk etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan 2-1’le Göztepe oldu. Göz Göz böylece ligde 17 yıl sonra Galatasaray’ı iç sahada yenmeyi başardı.

Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Cameron Jerome ve 61. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Galatasaray’ın golü 27. dakikada Lamine Gassama’nın ters vuruşuyla geldi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig’de gelecek hafta Göztepe, Sivasspor’a konuk olacak. Galatasaray ise devre arasına Antalyaspor’u ağırladıktan sonra girecek. Göztepe’de Lamine Gassama, Cameron Jerome ve Titi gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Bu isimler Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Son güncelleme 22:18 | 21 Aralık 2019
galatasaray göztepe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kasimpasa S.K.
Bugün - 17:30
3
-
4
Gaziantep
Göztepe S.K.
Bugün - 20:00
2
-
1
Galatasaray
TÜMÜNÜ GÖR