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Gözetepe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Göztepe’ye konuk oluyor…
Süper Lig

Gözetepe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Göztepe’ye konuk oluyor…

Sarı kırmızılı iki takım bu akşam kozlarını paylaşacak. Göztepe Galatasaray maçının saati ve kanalı merak ediliyor. Geçen sezondaki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi. İşte Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya gelen ekiplerin bugünkü maçına dair detaylar...

21 Aralık 2019 16:49

Göztepe Galatasaray maçı için kısa süre kaldı. Göztepe ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11’ini kazanan Galatasaray, son altı karşılaşmada rakibine puan vermedi. Galatasaray ayrıca son üç maçı aynı skorla kazandı. İşte Galatasaray Göztepe maçının saati ve kanalı…

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Geçen seneki karşılaşmaya yoğun yağış damga vurmuştu.

6 İSİM KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Seri ve Lemina'nın yanı sıra Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yunus Akgün de alınmadı.

Son güncelleme 16:49 | 21 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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