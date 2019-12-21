Gözetepe Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Göztepe’ye konuk oluyor…

Göztepe Galatasaray maçı için kısa süre kaldı. Göztepe ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11’ini kazanan Galatasaray, son altı karşılaşmada rakibine puan vermedi. Galatasaray ayrıca son üç maçı aynı skorla kazandı. İşte Galatasaray Göztepe maçının saati ve kanalı…

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Göztepe Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

6 İSİM KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Seri ve Lemina'nın yanı sıra Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yunus Akgün de alınmadı.