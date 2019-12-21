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Fenerbahçe’de hazırlıklar tamam! Beşiktaş maçı öncesi sakatlar…
Süper Lig

Fenerbahçe’de hazırlıklar tamam! Beşiktaş maçı öncesi sakatlar…

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe son çalışmasını yaptı.

21 Aralık 2019 20:43

Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon, 5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavileri süren Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

21 Aralık 2019 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi`den Fenerbahçe derbisi öncesi takıma ziyaret Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, antrenman öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:45 | 21 Aralık 2019
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