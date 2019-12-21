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Fenerbahçe Beşiktaş ne zaman? Dev derbi maçı saat kaçta?
Fenerbahçe

Fenerbahçe Beşiktaş ne zaman? Dev derbi maçı saat kaçta?

Derbiye kısa bir süre kala her iki takımın da taraftarlarının heyecanı artıyor. Zirve takibini sürdüren iki takımda Fenerbahçe Beşiktaş maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş ne zaman?

21 Aralık 2019 11:29

Süper Lig’de 16. Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçına sahne olacak. Bu sezon Sivasspor’un gölgesinde kalan iki takımda kazanmak istiyor. Seyirci desteğini alacak ev sahibi Fenerbahçe, Beşiktaş’ı eli boş göndermenin hesabını yaparken, uzun yıllardır Kadıköy'de galip gelemeyen Beşiktaş ise yenilmezlik serisine son vererek rakibine 3 puanı vermemenin hesabını yapıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 22 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

SON 8 DERBİ MAÇINDA 13 KIRMIZI KART ÇIKTI

Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig’de bu hafta derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy’de oynanacak maç öncesi iki takım son dönemde çok fazla kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı. Beşiktaş’ın deplasmanda oynadığı son 3 derbide kırmızı kart görmeden bitirdiği maçı yok.

Son güncelleme 11:29 | 21 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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