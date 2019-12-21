Felipe Melo ‘Terim’den sonraki imparator ben olurum’

Felipe Melo de Carvalho…

Galatasaray'ın efsaneleri arasına kısa sürede adını yazdıran, taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı. Palmeiras'ta forma giyen Melo ve eşi, Türkiye'de hasret giderirken SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı.

Neleri özlemişsin?

Kapadokya’ya hiç gitmemiştim. Ailemle gittik. İstanbul'da sevdiğim restoranlara uğradık. Kapalıçarşı, Ayasofya… Tanınmayayım diye şapka-gözlük taktım, 5 dakika sürdü! Eşim Roberta ile konuşuyorduk “Türkiye'deki insanların sevgisi azalmış mıdır” diye. Fotoğraf çektirmeleri, sokakta yürütmemeleri bile beni çok mutlu etti. Çok özlemişim.

Ankaragücü maçında stattaydın…

Taraftarlar inanılmaz güzel karşıladı. Yeniden bir arada olmak inanılmazdı. Sahada olmayı, ‘pittbull ruhu'nu geri getirmeyi çok istedim.

Galatasaray bu sezon savaşçı ruhunu mu kaybetti?

Benim zamanımda beraber oynayan bir takım vardı. Ofansta defansta beraber oynadıkça birbirinize alışıyorsunuz. Şu an kâğıt üzerinde kadro çok kaliteli. Hâlâ faal futbolcuyum o yüzden hiçbir meslektaşım için kötü konuşmak istemem. Her şey bir yana Terim var. Bu, en büyük avantaj. Bu sene de gerekeni yapacak ve mayısta Galatasaray şampiyon olacaktır.

Galatasaray'a dönmek ister misin?

Fatih Terim futboldaki babam. Florya'da buluştuk, sohbet ettik. Benim için çok değerli. Ondan gelecek her teklife açığım. Böyle bir şey olursa ileriki zamanlar için niye olmasın? Belki gelecek imparator olarak beni hazırlar. Çalışmayı çok isterim.

Futbolcu olarak döner misin?

Palmeiras ile devam eden kontratım var. Kariyerimin en verimli zamanlarını yaşıyorum. Bu sene 52 maç, geçen sene 50 maç. 2 senedir Brezilya'nın en iyi orta sahası seçiliyorum. Ama Terim ve Galatasaray işin içindeyse her şey olabilir.

Terim iki sezondur çok ceza alıyor.

Galatasaray’a karşı oynanan bir oyun var her zaman. Ama iyi oluyor! Onlar oyunlarını kuruyor, Tanrı yanımızda olup oyununu bozuyor ve Galatasaray şampiyon oluyor. Bence oyunlarını bitirmesinler. Galatasaray'ın üzerine oyun oynamaya devam etsinler sonunda biz gülüyoruz. Playoff icat ettiler, şampiyon olduk. Bir daha yapsınlar, Kadıköy'de şampiyon oluruz!

Falcao'nun katkısı olacak mı?

Çok kariyerli, kaliteli bir isim. Kimsenin tartışmasına gerek yok. Türkiye, bir yabancı için zor bir lig. Oynayarak alışacaktır. Bence şampiyonluğa büyük katkısı olacaktır.

‘Fenerbahçe'de oynamam’

“Juventus’tan kiralık geldiğimde Kadıköy'de şampiyonluk yaşadığımız sezonun sonunda Türkiye'deki bazı kulüplerden teklif aldım. Galatasaray ile yoluma devam ettim. Tarih yazdım. Taraftarın sevgisini kazandım. O yüzden başka bir takım mümkün değil. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye inanılmaz bir saygım var. Ama bir kulübe bu kadar aşıkken başka bir kulübe gitmem doğru olmaz.”

‘Demirören saygısızlık yaptı’

“Yıldırım Demirören'in elini sıkmama sebebim eskiden Beşiktaş Başkanı olması değil. Benim hakkımda saygısız açıklamalar yaptığı ve camiama saygı göstermediği için elini sıkmadım. Şimdi Fenerbahçeli bir başkan var. Aynısını yaparsa onun da elini sıkmam. Bu, Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, saygı meselesi. Hangi takımı tuttuğunuz önemli değil. İşinizi dürüst yapmalısınız.”

‘Emre bana çok benziyor’

“Avrupa’da Türkiye'yi temsil etmiş oyuncuların başında Emre (Belözoğlu) geliyor. Takımı için savaşıyor. Ben de aynı karakterdeyim. Ben de takımım için savaşıyorum. O hareket sahada olan bir şeydi. Annem veya kardeşim rakip formayı giyse onlara da vurur, onlarla da tartışırım! Emre'ye büyük saygı duyuyorum.”