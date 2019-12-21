Fatih Terim: ‘Bu işin altından kalkamayan, o kalitede olmayan hakemlerimiz…’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kaybettikleri Göztepe karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Birçok pozisyona girdiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Valla hayal kırıklığı yaşıyorum net olarak. Sınandığımız kesin. Girilecek her türlü pozisyona girmişiz. En fazla pozisyon bu maçta var. Her türlüsüne girdik. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Deneniyoruz bu kesin. Yapacağımız tek şey sabretmek. Sabır derken başarmak için buradan döndürmek için birlikteliğimizi sürdürmek lazım ve çok çalışmak lazım” dedi.

Hakemin maçı iyi idare edemediğini dile getiren Terim, “İşin teknik kısmını başka bir tarafa bırakıyorum ama bir iki şey söyleyeceğim. Göztepe’yi tebrik ediyorum. 59-60 galiba, Ömer’in düşürülmesi faul verdi, ikinci sarı karttan atılması lazım Gassama’nın. Zaman olarak çok eksik oynuyoruz, sakatlananlar, yatanlar ve buna müsaade eden, bu işin altından kalkamayan, bazı o kalitede olmayan hakemlerimiz maalesef. Oynamak istiyoruz yoksa. Mağlup olunca kazananı tebrik ediyoruz. Hep aynı şeyi söyleyip farklı sonuç bekliyoruz, onu da ancak deliler bekler” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Göztepe 2-1 Galatasaray Göztepe Galatasaray maçı ile Süper Lig`de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Fenerbahçe`nin Beşiktaş`ı konuk edeceği haftada kazanarak avantaj elde etmek isteyen Aslan, Göztepe`ye 2-1`lik skorla mağlup oldu. Terim`in öğrencileri 24 puanda kaldı. Göztepe ise 23 puana yükseldi. Son 5 lig maçında 1 kez kazanabilen Aslan bu süreçte 5 puan alabildi. İlgili Haberi Oku

“HER 6 AYA BİR KUPA DÜŞMÜŞ”

“Nerede kalmıştık” şeklinde yaptığı sosyal medya paylaşımının üzerinden 2 yıl geçtiğini kaydeden Terim, şunları söyledi.

“Her 6 aya bir kupa düşmüş. Ben düzgün, doğru, yapıcı, hakikaten katkıda bulunan her eleştiriye saygıyla karşılık verdim. Ne zaman iş belden aşağı oldu, altında bir şeyler olduğunu anladım, hiç çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Şu anda yarışıyoruz. Yoksa zaten bizim arkadaşlarımız tarafından biliniyor, ben de biliyorum. Zamanı var onların ama futbolda dün yok. Geçen sene, daha 3-5 ay önce şampiyon olsanız, kupaları alsanız da büyük takımlarda çalışıyorsanız ‘pardon’ yok. Futbolun gerçeği bu.”

Terim, Türkiye’de yükseldikçe, başarı kazandıkça düşmanların arttığını savunarak, “Futbolda dün yok, bugün var. Bugün böyleyse, ben de eleştirileceğim. Bundan doğal bir şey yok.” diye konuştu.

“HERKES BU BEDELİ ÖDEYECEK”

“Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz.” açıklamasında bulunan Terim, “Ben açık ve net kendimi bu bedelin içine sokarken, herkes de bu bedeli ödeyecek. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Tabii ki ekonomimiz, cezamızın şekli elverdiği sürece, Allah nasip ederse planlarımızı uygulayabiliriz. Galatasaray için uygulamamız lazım.” şeklinde konuştu.

Emre Mor’u grip olduğu için kadroya almadığını aktaran tecrübeli teknik adam, “Galatasaray eksik olmamalı. Bugün çıkan sizce eksik bir kadro mu? ‘Çok sakatımız var, o olsaydı, bu olsaydı…’ onlarla da Galatasaray kaybetti. O yüzden Göztepe’nin mücadelesini, kazanmasını bir kenara itmeyelim.” değerlendirmesinde bulundu.

“GEREKİRSE 8-1 YENİLELİM AMA…”

Türkiye’de müsabakaların çok durduğunu da dile getiren Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerekirse 5-1, 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu? Bu kadar yatılır, hakem de bu kadar buna müsaade eder mi? Hakem oyunun akışını, maçın gidişatını en yüksek seviyede tutmaya çalışan biri olmalı. Oynayana yol verelim, oynamayana dur diyelim. Merak ediyorum bugün top oyunda kaç dakika kaldı.”