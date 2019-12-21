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Euroleague’de yüzümüz gülmedi!
Euroleague

Euroleague’de yüzümüz gülmedi!

THY Avrupa Liginde 15. haftaya lider giren Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya yenilerek averajla 3. sıraya geriledi. Sahasında Zenit'e mağlup olan Fenerbahçe Beko ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

21 Aralık 2019 10:24

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi’nde 15. hafta maçları tamamlandı.

Geçen sezon final oynadığı THY Avrupa Ligi’nde bu sezonun da başarılı takımlarından olan Anadolu Efes, sahasında Rusya’nın güçlü ekiplerinden CSKA Moskova’ya son anlarında yediği basketle 81-80 mağlup oldu. Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren lacivert-beyazlı ekip, 12 galibiyette kalırken, 3. mağlubiyetini yaşadı. Ergin Ataman’ın öğrencileri, lider girdiği haftanın ardından averajla 3. sıraya geriledi.

Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe Beko ise bir başka Rus ekibi Zenit’i konuk etti. Sarı-lacivertli takım, sahadan 84-81 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko’nun THY Avrupa Ligi’ndeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 10 yenilgiyle 18 takımlı ligde 15. sırada yer aldı.

Organizasyonda şampiyonluk adaylarından Real Madrid, Baskonia’yı 77-55, Barcelona ise Bayern Münih’i 77-67 yendi. İki İspanyol takımı, 12 galibiyetle Anadolu Efes’i yakalayarak averajla ilk 2 sıraya yerleşti.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi’nin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Beko-Zenit (Rusya): 81-84

Maccabi FOX (İsrail) – Panathinaikos (Yunanistan): 88-79

AX Armani Exchange Milan (İtalya) – Valencia (İspanya): 78-71

Baskonia (İspanya) – Real Madrid (İspanya): 55-77

Khimki (Rusya) – Zalgiris (Litvanya): 83-74

Anadolu Efes – CSKA Moskova (Rusya): 80-81

Kızılyıldız mts (Sırbistan) – Olympiakos (Yunanistan): 88-81

Bayern Münih (Almanya) – Barcelona (İspanya): 67-77

ASVEL (Fransa) – ALBA Berlin (Almanya): 93-81

Son güncelleme 10:24 | 21 Aralık 2019
anadolu efes euroleague Fenerbahçe Beko
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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