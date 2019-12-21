MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-4 Gaziantep FK

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Gaziantep FK’yı konuk eden Kasımpaşa, ilk yarısını 4-1 geride kapattığı maçın ikinci yarısındaki çabasına rağmen sahadan 4-3’lük mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Kayode’nin golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Gaziantep FK, 10. dakikada Veysel Sarı’nın golüne engel olamayınca durum 1-1’e geldi.

Oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip Gaziantep, 21’de Kenan Özer, 33’te Papy Djilobodji’nin golleriyle skoru 3-1’e getirirken 44’te Kayode’nin penaltıdan attığı golle ilk yarı 4-1 Gaziantep’in üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

İkinci yarıda farkı azaltmak için baskı kuran Kasımpaşa, 57’de Ricardo Quaresma’nın golüyle umutlanırken 74. dakikada kazanılan penaltıda Portekizli futbolcu topun başına geçti. Quaresma’nın penaltısını kurtaran kaleci Günay Güvenç’in çizgi ihlali sonrası penaltı atışı tekrarlandı ancak Quaresma bir kez daha topu ağlara yollamayı başaramadı.

Dakikalar 80’i gösterirken Mame Thiam’ın golüyle skoru 4-3’e getiren Kasımpaşa, kalan dakikalarda beraberlik golünü atamayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 15 puanda kalırken Gaziantep FK 23 puana ulaştı.

QUARESMA ÜST ÜSTE İKİ PENALTI KAÇIRDI!

Mücadele 4-2 Gaziantep’in üstünlüğü ile devam ederken, karşılaşmanın 74. dakikasında Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma, vuruşu kaleci Günay Güvenç’e nişanladı.

Ancak çizgi hakemi Günay’ın çizgi ihlali yaptığını belirleyince Gaziantep’in kalecisi sarı kart gördü ve atış tekrarlandı.

İkinci kez topun başına geçen Quaresma, yine aynı noktaya vuruşunu yaptı ve Günay ikinci kez Portekizli futbolcunun şutunu kurtardı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Fernandes, Özgür Çek, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Heintz (Dk. 61 Thiam), Mustafa Pektemek (Dk. 42 İlhan Depe), Koita

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra (Dk. 72 Twumasi), Jefferson, Kenan Özer (Dk. 82 Pawlowski), Güray Vural, Kayode (Dk. 88 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 5, Dk. 44 (Penaltıdan) Kayode, Dk. 21 Kenan Özer, Dk. 33 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 10 Veysel Sarı, Dk. 57 Quaresma, Dk. 80 Thiam (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 9 Diarra, Dk. 73 Günay Güvenç, Dk. 77 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK), Dk. 10 Fatih Öztürk, Dk. 52 Aytaç Kara, Dk. 66 Khalili, Dk. 89 İlhan Depe, Dk. 90+4 Sarp Yiğit (Yardımcı antrenör) (Kasımpaşa)