Badou Ndiaye’den heyecan yaratan paylaşımı! Trabzonspor’a mı geliyor?

Süper Lig’de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da gündeme gelen Badou Ndiaye’nin sosyal medya paylaşımı heyecan yarattı…

Stoke City forması giyen eski Galatasaraylı Ndiaye’yi transfer etmek için tüm şartlarını ortaya koyan Trabzonspor yönetiminin yıldız oyuncuyu Türkiye’ye davet ettiği iddia edilmişti.

Orta sahaya ciddi bir takviye yapmak isteyen bordo mavililerin 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Stoke City’e kiralama teklifi yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Türkiye’ye geri döneceği konuşulan Senegalli yıldızın bugün instagram’dan yaptığı paylaşım bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı. Uçakta çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ndiaye’nin Trabzonspor’un daveti üzerine Türkiye’ye geleceği konuşuluyor.