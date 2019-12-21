SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbul Trafik Vakfı artık araç çekmeyecek!
Badou Ndiaye’den heyecan yaratan paylaşımı! Trabzonspor’a mı geliyor?
Trabzonspor

Badou Ndiaye’den heyecan yaratan paylaşımı! Trabzonspor’a mı geliyor?

Adı bir süredir Trabzonspor ile anılan 29 yaşındaki Senegalli yıldız Badou Ndiaye'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım olay yarattı. Bordo mavililerin Türkiye'ye davet ettiği iddia edilen yıldız oyuncunun uçaktan yaptığı paylaşım gündem oldu.

21 Aralık 2019 12:25

Süper Lig’de devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da gündeme gelen Badou Ndiaye’nin sosyal medya paylaşımı heyecan yarattı…

Stoke City forması giyen eski Galatasaraylı Ndiaye’yi transfer etmek için tüm şartlarını ortaya koyan Trabzonspor yönetiminin yıldız oyuncuyu Türkiye’ye davet ettiği iddia edilmişti.

Orta sahaya ciddi bir takviye yapmak isteyen bordo mavililerin 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Stoke City’e kiralama teklifi yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Türkiye’ye geri döneceği konuşulan Senegalli yıldızın bugün instagram’dan yaptığı paylaşım bordo mavili taraftarları heyecanlandırdı. Uçakta çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ndiaye’nin Trabzonspor’un daveti üzerine Türkiye’ye geleceği konuşuluyor.

Son güncelleme 12:30 | 21 Aralık 2019
Badou Ndiaye instagram paylaşım trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Bugün - 15:00
-
Caykur Rizespor
Kasimpasa S.K.
Bugün - 17:30
-
Gaziantep
TÜMÜNÜ GÖR