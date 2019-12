Ajax’ın yıldızı Daley Blind’e korkutan teşhis! Maçta başı dönünce…

Hollanda ekibi Ajax’ta forma giyen Daley Blind, 10 Aralık’ta oynadıkları Valencia maçının ardından baş dönmesi şikayetinde bulununca kontrollere girdi ve üzücü bir gerçekle karşılaştı.

29 yaşındaki deneyimli futbolcuda, ‘Kardiyomiyopati’ olarak bilinen kalp kası iltihaplanması olduğu ortaya çıktı.

Durumun ciddiyeti ve Blind’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belirlenemezken Ajax’ın devre arasında Katar’da yapacağı kampa katılamayacağı öğrenildi.

Thank you all pic.twitter.com/7Z32bcwb5X

— Daley Blind (@BlindDaley) December 21, 2019