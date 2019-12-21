Ajax’ın yıldızı Daley Blind’e korkutan teşhis! Maçta başı dönünce…

Hollanda ekibi Ajax’ta forma giyen Daley Blind, 10 Aralık’ta oynadıkları Valencia maçının ardından baş dönmesi şikayetinde bulununca kontrollere girdi ve üzücü bir gerçekle karşılaştı.

29 yaşındaki deneyimli futbolcuda, ‘Kardiyomiyopati’ olarak bilinen kalp kası iltihaplanması olduğu ortaya çıktı.

Durumun ciddiyeti ve Blind’in sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belirlenemezken Ajax’ın devre arasında Katar’da yapacağı kampa katılamayacağı öğrenildi.

Thank you all pic.twitter.com/7Z32bcwb5X — Daley Blind (@BlindDaley) December 21, 2019

Blind’in Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020’ye katılmasının da zor olduğu ifade edilirken Ajax’tan yapılan açıklama ile deri altına yerleştirilecek cihazla durumun kontro altına alınacağı belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Blind, “Ajax durumumla ilgili güncel açıklamayı yaptı. En önemlisi şu an kendimi iyi hissediyor olmam. Mümkün olan en kısa zamanda geri dönmeye çalışacağım. Destekleriniz için teşekkürler” dedi.

Ajax altyapısında futbola başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, 2014 yılında 17,5 milyon Euro’ya Manchester United’a transfer oldu.

İngiltere’de istediği performansı sergileyemeyen deneyimli isim, 2018’de yeniden 16 milyon Euro’ya Hollanda temsilcisine geri döndü.

KARDİYOMİYOPATİ NEDİR?

Hipertrofik kardiyomiyopati (HKMP), kalp kasının (miyokard) anormal şekilde kalınlaştığı (hipertrofik) bir hastalıktır. Kalınlaşmış kalp kası, kalbin kan pompalamasını zorlaştırabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopati, kalp kası hücreleri büyüyüp ventriküllerin (genellikle sol ventrikül) duvarlarının kalınlaşmasına neden olursa oluşur. Ventrikül boyutu genellikle normal kalır, ancak kalınlaşma ventrikülün kan akışını engelleyebilir. Bu durumda, duruma obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati denir. Hipertrofik kardiyomiyopati ayrıca kalbin mitral kapağını da etkileyerek kanın kapaktan geriye sızmasına neden olabilir.

Hipertrofik kardiyomiyopati sıklıkla teşhis edilmez, çünkü hastalığı olan birçok kişinin belirtileri azdır ve önemli bir problem yaşamadan normal yaşamlarına devam edebilirler. Bununla birlikte, HKM’si olan az sayıda insanda, kalınlaşmış kalp kası, nefes darlığına, göğüs ağrısına veya kalbin elektrik sisteminde sorunlara neden olarak hayati tehlike yaratan anormal kalp ritimlerine (aritmi) neden olabilir.