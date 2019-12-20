SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak
Yeni Malatyasporlu Arturo Mina’nın oğlu Darius yaşam savaşı veriyor!
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyasporlu Arturo Mina’nın oğlu Darius yaşam savaşı veriyor!

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un yıldızı Arturo Mina hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun oğlu Darius'un Ekvador'daki evlerinin ikinci katından düştüğü ve hayati tehlikesi olduğu açıklandı.

20 Aralık 2019 21:08

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina’nın oğlu Darius’un yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arturo Mina’nın oğlu Darius Mina’nın, 9 Aralık’ta Ekvador’da bulunan evlerinin ikinci katından düştüğü ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Arturo Mina’nın, Beşiktaş maçı öncesi bu olayın duyulmamasını rica ettiğinin aktarıldığı açıklamada, “Futbolcumuz, maçtan sonra yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden oğlu için ülkesi Ekvador’a izin alarak gitmiştir. Kendisine, kulübümüz ve taraftarlarımız adına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, oğluna Allah’tan acil şifalar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Son güncelleme 21:13 | 20 Aralık 2019
Arturo Mina BtcTurk Yeni Malatyaspor Darius
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:30
1
-
0
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Yarın - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR