Vedat Muqiri, Kosova’da ‘Yılın Futbolcusu’ seçildi!

Kosova Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel yılın sporcusu oylamasında bu yıl Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi “2019 Yılı En İyi Futbolcusu” ödülü verildi.

Kosova Milli Takımı’nda da top koşturan yıldız futbolcu, attığı gollerle Kosova’da adından sıkça söz ettiriyor.

Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki forveti Muriqi, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.