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Vedat Muqiri, Kosova’da ‘Yılın Futbolcusu’ seçildi!
Süper Lig

Vedat Muqiri, Kosova’da ‘Yılın Futbolcusu’ seçildi!

Kosova asıllı Fenerbahçeli yıldız futbolcu Vedat Muriqi, Kosova'da 2019 yılının en iyi futbolcusu seçildi.

20 Aralık 2019 23:03

Kosova Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen geleneksel yılın sporcusu oylamasında bu yıl Kosovalı oyuncu Vedat Muriqi “2019 Yılı En İyi Futbolcusu” ödülü verildi.

Kosova Milli Takımı’nda da top koşturan yıldız futbolcu, attığı gollerle Kosova’da adından sıkça söz ettiriyor.

Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki forveti Muriqi, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 14 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.

Son güncelleme 23:03 | 20 Aralık 2019
Fenerbahçe Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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