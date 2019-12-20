SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu açıkladı: Adalar’a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor
Stjepan Tomas: ‘Son saniyede yedik, çok üzüldük’
Süper Lig

Stjepan Tomas: ‘Son saniyede yedik, çok üzüldük’

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, 2-1 öne geçmelerine rağmen oyunu tutamadıklarını belirterek, son saniyede gol yemenin üzücü olduğunu kaydetti.

20 Aralık 2019 23:59

Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor’un teknik direktörü Stjepan Tomas, son saniyelerde yedikleri beraberlik golüyle bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Antalya Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, karşılaşmaya iyi başladıklarını, oyunun kontrolü kendilerindeyken iki kez de öne geçtiklerini ama skor avantajını koruyamadıklarını aktardı.

Tomas, “2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük. Futbolda bu oluyor.” ifadelerini kullandı.

20 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-2 Ankaragücü Süper Lig 16. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor`a konuk olan Ankaragücü, 90+4`te attığı golle zorlu deplasmandan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta Galatasaray deplasmanında da son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberliği yakalayan Ankaragücü, bir kez daha uzatmalarda hayat buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:59 | 20 Aralık 2019
Antalyaspor Stjepan Tomas
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:30
2
-
2
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Yarın - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR