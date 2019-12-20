Stjepan Tomas: ‘Son saniyede yedik, çok üzüldük’

Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor’un teknik direktörü Stjepan Tomas, son saniyelerde yedikleri beraberlik golüyle bir puana razı olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Antalya Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tomas, karşılaşmaya iyi başladıklarını, oyunun kontrolü kendilerindeyken iki kez de öne geçtiklerini ama skor avantajını koruyamadıklarını aktardı.

Tomas, “2-1 öndeyken maalesef son saniyede gol yedik, çok üzüldük. Futbolda bu oluyor.” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 2-2 Ankaragücü Süper Lig 16. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor`a konuk olan Ankaragücü, 90+4`te attığı golle zorlu deplasmandan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta Galatasaray deplasmanında da son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberliği yakalayan Ankaragücü, bir kez daha uzatmalarda hayat buldu. İlgili Haberi Oku