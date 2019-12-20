Son dakika! TFF harcama limitinde geri adım attı…Yüzde 30 orana dönüldü!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda yaptığı flaş değişiklikten vazgeçiyor…

TFF daha önce sitesinden yaptığı açıklamada, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın ‘Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması’ başlıklı bölümünde değişiklik yapılarak 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Türkiye gündemini meşgul eden hatta meclise taşınan konuyla ilgili gelen tepkiler sonrası TFF geri adım attı. Trabzonspor’un şikayeti ve futbol kamuoyunda tartışılan karar ile ilgili federasyon yeniden bir değerlendirme yaparak eski sistem olan %30’luk limite dönme kararı aldı. Talimatnamede yer alan ilgili maddeye göre bu oran 2020-21 sezonu için %15 olarak belirlendi.

FEDERASYON RESMİ SİTEDEN KARARI AÇIKLADI!

Flaş karar ile ilgili federasyon resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. İşte TFF’nin son kararı ile ilgili yayımladığı açıklama metni:

”Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva’da bugün yaptığı toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve Talimat’ın, 9 Aralık 2019 tarihinde “Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması” başlıklı EK-XII’sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.”