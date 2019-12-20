Son dakika | Olaylı Tuzlaspor Galatasaray maçının ardından PFDK cezaları açıkladı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile Galatasaray’ı karşı karşıya getiren mücadelede yaşanan olaylar ülke gündemine oturmuştu. Tuzlasporlu Gökhan Çıra ve Galatasaray kaptanı Muslera’nın atışmasıyla başlayan olaylar kavgaya dönüşmüş ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu olaylı maç ile ilgili kararını açıkladı. Sarı kırmızılı takımdan Jimmy Durmaz kavga eylemi nedeniyle 3 resmi maçtan men ve 13 bin TL para cezasına çarptırıldı. Galatasaray Kulübü görevlisi Ömer Kılıç’a da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ’ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ’ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL