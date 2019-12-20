SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak
Sahipsiz kalan Şanlıurfaspor’a valilik heyet atadı!
Diğer Ligler

Sahipsiz kalan Şanlıurfaspor’a valilik heyet atadı!

TFF 2. Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor’da yönetimin toplu halde istifa etmesi üzerine valilik tarafından 5 kişilik bir heyet atandı.

20 Aralık 2019 20:30

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve maddi sıkıntılar yaşayan Şanlıurfaspor'a valilik kararıyla beş kişilik bir heyet atandı.

Başkanlığına kulüpte daha önce yöneticilik yapan Mahmut Mangal’ın atandığı heyetin kulübü olağanüstü genel kurula götüreceği belirtildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve cezası nedeniyle puanları silindiği için eksi 14 puanla son sırada bulunan Şanlıurfaspor'un başkanlığını yapan Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, geçen gün toplu halde istifa etmişlerdi.

Kulübü genel kurula götürecek 11 kişilik yönetim kurulu oluşmadığından valilik tarafından heyet atandığı öğrenildi.

Son güncelleme 20:30 | 20 Aralık 2019
şanlıurfaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Antalyaspor
Bugün - 20:30
0
-
0
Ankaragücü
Yeni Malatyaspor
Yarın - 15:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR