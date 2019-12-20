Jimmy Durmaz’a vuran isim tespit edildi! PFDK Tuzlaspor’a verilecek cezaları açıklayacak…

Ziraat Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor ile Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği rövanş maçında yaşanan saha olayları sonrası PFDK kararları açıklandı. Galatasaray’dan Jimmy Durmaz’ın 3 resmi maçtan men edildiğinin açıklanması ancak Tuzlaspor cephesine ceza çıkmaması kamuoyunda tartışma yarattı.

TUZLASPOR’UN SAVUNMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ancak Disiplin kurulu Tuzlaspor cephesinden sevk edilen isimler için kararını henüz vermedi. Bunun nedeni ise Tuzlaspor’un savunma sürecinin hala devam ediyor olması… Galatasaray Kulübü 17 Aralık’ta oynanan maçın ardından dün açıklanan PFDK sevkleri sonrası 48 saatlik süre dolmadan savunma raporunu hazırlayarak federasyona bildirdi.

Son dakika | Olaylı Tuzlaspor Galatasaray maçının ardından PFDK cezaları açıkladı Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası`nda Tuzlaspor ile Galatasaray`ın karşı karşıya geldiği rövanş maçında yaşanan saha olayları sonrası PFDK kararları açıklandı. Sarı kırmızılı takımdan Jimmy Durmaz 3 resmi maçtan men edildi... İlgili Haberi Oku

GALATASARAY OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TALEP ETTİ

Ligde bu hafta Göztepe ile oynanacak karşılaşma öncesi kararın çıkmasını bekleyen Galatasaray TFF’den olağüstü toplantı talep etti. Bunun üzerine bugün toplanan Disiplin Kurulu, Galatasaray ile ilgili kesinleşen kararını vererek Jimmy Durmaz’a 3 maç, kulüp görevlisi Ömer Kılıç’a da 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

TUZLASPOR İÇİN KARAR BİR SONRAKİ TOPLANTIDA

Tuzlaspor’un savunma süreci henüz tamamlanmadığı için TFF 2. Lig ekibi için verilecek kararlar önümüzdeki toplantıya kaldı. Tuzlaspor cephesinden PFDK’ya sevk edilen Gürses Kılıç, Gökhan Çıra, Bayram Olgun ve Muhammed Ali Kaçınok ile ilgili kararın 24 Aralık Salı günü açıklanması bekleniyor.

KEREM ŞAHİN DE SEVK EDİLDİ

Öte yandan yaşanan olaylarla ilgili yeni görüntüleri inceleyen TFF Jimmy Durmaz’a vuran kişi olarak tespit edilen Tuzlaspor futbolcusu Kerem Şahin’i de Disiplin Kurulu’na sevk etti. İlk incelemelerde Jimmy’ye vuran kişinin kim olduğu anlaşılamadığı için PFDK’ya sevk edilen isimler arasında Kerem Şahin yer almamıştı.

Böylece Tuzlaspor’dan PFDK’ya sevk edilen isimler 5’e yükseldi.