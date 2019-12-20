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İbrahim Üzülmez’in imzası ertelendi
TFF 1.Lig

İbrahim Üzülmez’in imzası ertelendi

Bursaspor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı İbrahim Üzülmez'in bugün yapılması planlanan imza töreninin yarın yapılacağını duyurdu.

20 Aralık 2019 15:32

Bursaspor Kulübü, geçen salı günü Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışlarına girerken, İbrahim Üzülmez’de karar kıldı. Yeşil-beyazlılar, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına antrenör Musa Öztürk yönetiminde çıkarken, karşılaşmanın hemen öncesinde ise İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına varıldığı ve imza töreninin bugün yapılacağı duyuruldu.

Bursaspor Kulübü, konuyla ilgili olarak basın mensuplarını bilgilendirmede prensip anlaşmasına varılan İbrahim Üzülmez’in imza töreninin yarın sabah saatlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği ve Elazığspor’u çalıştıran Üzülmez, toplamda 84 maça çıktı. Bu maçlarda Üzülmez’in takımları; 42 galibiyet, 20 beraberlik ve 20 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Üzülmez, daha önce Çaykur Rizespor’u Süper Lig’e yükseltirken, geçtiğimiz sezon çalıştırdığı Gençlerbirliği’ni de Süper Lig’e çıkarmıştı.

Son güncelleme 15:32 | 20 Aralık 2019
bursaspor ibrahim üzülmez
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