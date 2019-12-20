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Galatasaray’da beklenen Radamel Falcao yükleniyor
Süper Lig

Galatasaray’da beklenen Radamel Falcao yükleniyor

3 ay aradan sonra ilk golünü Tuzlaspor maçında Kolombiyalı yıldız isim Radamel Falcao'nun geri dönüşü Galatasaray'da büyük sevinç yarattı.

20 Aralık 2019 09:11

Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Falcao, sakatlık döneminin ardından ilk golüne imza atmıştı.

Karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyan Kolombiyalı oyuncu yavaş yavaş maç kondisyonu kazandığını gösterdi. Teknik Direktör Fatih Terim’in Falcao ile karşılaşmadan sonra bir görüşme yapıp tebrik ettiği öğrenildi.

3 ay aradan sonra ilk golünü Tuzlaspor maçında atan Radamel Falcao’nun geri dönüşü, her maç üzerine koyarak devam etmesi, sahada aldığı süreyi 70 dakikaya kadar çıkarması, teknik heyeti büyük ölçüde rahatlatmış durumda.

Terim’in Göztepe ile Süper Lig’de oynanacak puan mücadelesinde de yine Falcao’ya ilk 11’de görev vererek, gol bekleyecek.

Öte yandan devre arasında yapılacak çalışmalarla beraber, Falcao’nun en yüksek form seviyesine çıkacağı düşünülüyor.

Son güncelleme 09:11 | 20 Aralık 2019
falcao galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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