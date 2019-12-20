Galatasaray’da beklenen Radamel Falcao yükleniyor

Türkiye Kupası’nda Tuzlaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Falcao, sakatlık döneminin ardından ilk golüne imza atmıştı.

Karşılaşmada iyi bir performans ortaya koyan Kolombiyalı oyuncu yavaş yavaş maç kondisyonu kazandığını gösterdi. Teknik Direktör Fatih Terim’in Falcao ile karşılaşmadan sonra bir görüşme yapıp tebrik ettiği öğrenildi.

3 ay aradan sonra ilk golünü Tuzlaspor maçında atan Radamel Falcao’nun geri dönüşü, her maç üzerine koyarak devam etmesi, sahada aldığı süreyi 70 dakikaya kadar çıkarması, teknik heyeti büyük ölçüde rahatlatmış durumda.

Terim’in Göztepe ile Süper Lig’de oynanacak puan mücadelesinde de yine Falcao’ya ilk 11’de görev vererek, gol bekleyecek.

Öte yandan devre arasında yapılacak çalışmalarla beraber, Falcao’nun en yüksek form seviyesine çıkacağı düşünülüyor.