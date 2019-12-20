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Galatasaray’da 6 isim Göztepe maçı kadrosunda yok
Süper Lig

Galatasaray’da 6 isim Göztepe maçı kadrosunda yok

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da 6 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

20 Aralık 2019 14:10

Süper Lig’de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.

Galatasaray’da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

6 İSİM KADROYA ALINMADI

Galatasaray’ın Göztepe maçı kadrosuna sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Seri ve Lemina’nın yanı sıra Jimmy Durmaz, Emre Mor ve Yunus Akgün de alınmadı.

İKİ FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA

Galatasaray’da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda yaptığı maçlarda sadece 2 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, dış saha maçlarında şu ana kadar elde edebileceği 21 puanın 9’unu kazandı.

Son güncelleme 14:10 | 20 Aralık 2019
galatasaray göztepe sakatlar süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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