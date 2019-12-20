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Fenerbahçe presle boğacak!
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Fenerbahçe presle boğacak!

Beşiktaş’a oyun kurma fırsatı vermek istemeyen kurt hoca, F.Bahçeli futbolculara rotayı çizdi: “Önde presle rakibi sahasından çıkarmayacağız.”

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 20 Aralık 2019 08:46

Ersun Yanal, derbi öncesi taktiğini belirledi. Futbolcularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş'ın güçlü ve zayıf yanlarını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, video analizlerle istediklerini anlattı. Fenerbahçe teknik patronu, “Rakibe oyun kurma fırsatı vermemeliyiz” dedi. Yanal, “Beşiktaş'ı orta sahada durduracağız. Önde presle rakibi sahasından çıkarmayacağız. Onları presle boğarsak maç bize döner. Kaleye göndereceğimiz şutlarla Beşiktaş'a nefes aldırmayacağız” diye konuştu.

DİRAR YİNE SOL BEKTE

Antrenmanlarda özellikle pres-şut çalışması yaptıran Ersun Yanal, kaleciden ve rakip savunmadan sekecek topların kazanılmasını da istiyor. Bu yönde taktik oyunlar yaptıran Yanal, kadrosunu da belirlemeye başladı. Kurt hoca, sol bekte oynadığı İstanbulspor maçındaki oyununu beğenmesine rağmen Deniz Türüç'ü bekte düşünmüyor. Yanal, Deniz'in defansif seviyesinin derbiyi kaldırmayacağı kanısında. Hasan Ali'den yoksunken bu bölgede yine Dirar forma giyecek.

Son güncelleme 08:46 | 20 Aralık 2019
ersun yanal Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu
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OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
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5 Fenerbahçe
15 7 25
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