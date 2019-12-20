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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta?
Süper Lig

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta?

Fenerbahçe ile Beşiktaş bu hafta karşılaşacak, iki ezeli rakip 3 puanı almak için kıyasıya bir mücadele verecek. Maç öncesinde Fenerbahçe 25 puanla 5'inci; Beşiktaş ise 27 puanla 3'üncü sırada. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçının detayları...

20 Aralık 2019 20:54

Fenerbahçe Beşiktaş maçı için kısa bir süre kaldı. İki ekip de şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmadan mutlak 3 puan ile ayrılmak istiyor. Peki dev derbi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 22 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

HAFTANIN PROGRAMI

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

Son güncelleme 20:54 | 20 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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