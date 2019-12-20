Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı için kısa bir süre kaldı. İki ekip de şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmadan mutlak 3 puan ile ayrılmak istiyor. Peki dev derbi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı 22 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetirken müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

HAFTANIN PROGRAMI

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)