Feci kaza! 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Son olarak Finlandiya’nın Seinajoki takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Shahdon Winchester, sevgilisi ve iki arkadaşıyla birlikte karıştığı feci kaza sonrası hayata gözlerini yumdu.

Ülke basınında yer alan habere göre kaza, Sir Solomon Hochoy Otobanı’nda sabah 5:30 sularında meydana geldi. Sevgilisi ve iki arkadaşı ile birlikte seyahat eden Shahdon Winchester’ın kullandığı araç bir anda kontrolden çıktı. Otoyol kenarındaki telefon kulübesine çarpan araç, alev almaya başladı. Arabanın içinde sıkışan Shahdon Winchester ve arkadaşları yanarak can verdi. İtfaiye ekipleri, dört kişinin cesedini sabah 9:00 gibi çıkarılabildi.

Shahdon Winchester, arkasında üç yaşında bir kız çocuğu bıraktı.

Kariyerinde Connection (Trinidad ve Tobago), Song Lam Nghe An (Vietnam), FF Jaro (Finlandiya), Murcielagos (Meksika), Kapaz (Azerbaycan), SJK (Finlandiya) gibi takımlarda oynayan Shahdon Winchester, ülkesinin milli formasını da 24 kez giydi.

Vücut geliştirme şampiyonu Mehmet Mete Yıldız hayatını kaybetti! Mehmet Mete Yıldız kimdir? Hatay`da vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 44 yaşındaki Yıldız, akşam saatlerinde fenalaştı. Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlgili Haberi Oku

FEDERASYONDAN MESAJ

Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonu, Shahdon Winchester’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Trajik ve yürek burkan bir haber aldık. Gasparillo’da bu sabah meydana gelen kazada hayatını kaybeden isimler arasında futbolcu Shahdon Winchester’ın da olduğunu öğrendik.

Bu bizim için çok trajik bir haber… Ruhu huzur içinde olsun…”