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Erzurumspor’dan Beşiktaş eşleşmesine “üşüyen bebek” paylaşımı
Ziraat Türkiye Kupası

Erzurumspor’dan Beşiktaş eşleşmesine “üşüyen bebek” paylaşımı

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Beşiktaş eşleşmesinden sonra kulübün sosyal medya hesaplarından kentin soğuk havasına atıfta bulunarak "üşüyen bebek" paylaşımı yaptı.

20 Aralık 2019 16:53
Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından “Rakibimiz Beşiktaş” etiketiyle yapılan paylaşımda, banyo yaptırıldıktan sonra kafasında bornozu olmasına rağmen titreyen bir bebeğin görüntüsü yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Beşiktaş’ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Dal, şunları kaydetti:

“Şehrimizin soğuğuna atıfta bulunuyoruz. Bu güzel video kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Erzurum’da ocak ayının ikinci haftasında havanın nasıl olduğu malum. Erzurum, kayak ve kış sporları ile Türkiye’nin önemli kış turizmi şehirlerinden. Bizim de aralık, ocak ve şubat aylarında sıcaklık değerlerimiz ülke iklimine göre biraz ortalamanın altında. Dolayısıyla kulübümüzün sosyal medya hesaplarından Beşiktaş’a böyle bir ufak mesajı oldu.”

Dal, soğuk kentin sıcak insanları olarak rakiplerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Son güncelleme 16:53 | 20 Aralık 2019
Bebek beşiktaş Erzurumspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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