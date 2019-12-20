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Euroleague

Ergin Ataman’dan yenilgi için itiraf: ‘Kendimi kötü hissediyorum’

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, CSKA Moskova'yı yenildikleri karşılaşmanın ardından "Bu akşam kötü bir yönetim sergilediğimizi düşünüyorum. Bu mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum" dedi 

20 Aralık 2019 23:47

Euroleague 15. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova’ya 81-80 yenilen Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldığını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, CSKA Moskova’nın takım halinde çok akıllı oynadığını belirterek, “Mike James, süper ve mükemmel bir oyun ortaya koydu. Oyuncularım yorgundu ama çok iyi mücadele etti. Ancak son saniyede kaçırdık. Basketbolda olan örnekler. Bu akşam kötü bir yönetim sergilediğimizi düşünüyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Bu mağlubiyetten dolayı bütün sorumluluğu üzerime alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, soru almadan basın toplantısını tamamladı.

20 Aralık 2019 MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 80-81 CSKA Moskova | Euroleague Euroleague`de sahasında CSKA Moskova`yı ağırlayan Anadolu Efes, Mike James`in son saniyelerde attığı baskete Shane Larkin ile yanıt veremeyince 81-80 mağlup oldu ve 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:06 | 21 Aralık 2019
anadolu efes Ergin Ataman
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