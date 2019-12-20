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Daniel Sturridge’den transfer sorusuna tepki
Trabzonspor

Daniel Sturridge’den transfer sorusuna tepki

Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, Altay maçının ardından gelen transfer sorusuna tepki gösterdi.

20 Aralık 2019 08:56

Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı sona erdi. 2-1’in rövanşına güçlü bir kadroyla çıkan Trabzonspor, Sturridge (2), Fernandes ve Ekuban’ın ikinci yarıda gelen golleriyle maçı 4-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu.

İki gol atarak maçta yıldızlaşan İngiliz futbolcu  Daniel Sturridge maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.  Daniel Sturridge, “Premier Lig’e dönmeyi düşünüyor mu?” sorusuna tepki gösterdi.

30 yaşındaki İngiliz golcü yaptığı açıklamada “Trabzonspor’da iki aydır oynuyorum ve ‘Premier Lig’e dönecek misin?’ sorularının neden sorulduğuna anlam veremiyorum. Anı yaşıyorum, gelecek neler getirir bilemem.” dedi.

Son güncelleme 08:59 | 20 Aralık 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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