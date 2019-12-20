Daniel Sturridge’den transfer sorusuna tepki

Trabzonspor Altay maçı ile Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı sona erdi. 2-1’in rövanşına güçlü bir kadroyla çıkan Trabzonspor, Sturridge (2), Fernandes ve Ekuban’ın ikinci yarıda gelen golleriyle maçı 4-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu.

İki gol atarak maçta yıldızlaşan İngiliz futbolcu Daniel Sturridge maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu. Daniel Sturridge, “Premier Lig’e dönmeyi düşünüyor mu?” sorusuna tepki gösterdi.

30 yaşındaki İngiliz golcü yaptığı açıklamada “Trabzonspor’da iki aydır oynuyorum ve ‘Premier Lig’e dönecek misin?’ sorularının neden sorulduğuna anlam veremiyorum. Anı yaşıyorum, gelecek neler getirir bilemem.” dedi.