CANLI YAYIN | Antalyaspor – Ankaragücü | Süper Lig 16. hafta

Süper Lig’de 13 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, 10 puanla son sıradaki Ankaragücü’nü konuk ediyor. Saat 20:30’da başlayan ve Antalya’da oynanan maçın hakemi ise Fırat Aydınus…

ANTALYASPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ (İlk yarı sona erdi)

İlk yarı ev sahibi Antalyaspor’un üstünlüğü 1-0 sona erdi.

Antalyaspor Chico’nun 22. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti

İLK 11’LER:

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Eren, Gustavo, Chico, Serdar, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan, Aatif

ANKRAGÜCÜ: Korcan, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Tiago Pinto, Sedat, Alihan, Cebrail, Faty, Canteros, İlhan