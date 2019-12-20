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CANLI YAYIN | Antalyaspor – Ankaragücü | Süper Lig 16. hafta
Süper Lig

CANLI YAYIN | Antalyaspor – Ankaragücü | Süper Lig 16. hafta

Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor.

20 Aralık 2019 19:36

Süper Lig’de 13 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, 10 puanla son sıradaki Ankaragücü’nü konuk ediyor. Saat 20:30’da başlayan ve Antalya’da oynanan maçın hakemi ise Fırat Aydınus…

ANTALYASPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ (İlk yarı sona erdi)

  • İlk yarı ev sahibi Antalyaspor’un üstünlüğü 1-0 sona erdi.
  • Antalyaspor Chico’nun 22. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti

İLK 11’LER:

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Eren, Gustavo, Chico, Serdar, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan, Aatif

ANKRAGÜCÜ: Korcan, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Tiago Pinto, Sedat, Alihan, Cebrail, Faty, Canteros, İlhan

Son güncelleme 21:24 | 20 Aralık 2019
ankaragücü Antalyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
15 10 33
2 Istanbul Basaksehir
15 7 27
3 Besiktas
15 8 27
4 Trabzonspor
15 7 26
5 Fenerbahçe
15 7 25
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